Украина передала России список имен для обмена "1000 на 1000"

Украина уже подготовила список имен для обмена пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Его передали российской стороне.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Таким образом Юсов фактически опроверг вброс пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Тот чуть более часа назад рассказал, что список имен для обмена пленными Россия от Украины якобы не получала и его еще "ждут".

"Украина передала список на обмен", - отметил он.

Обмен пленными

Напомним, возможный обмен пленными в формате "1000 на 1000" стал главным результатом переговоров украинских и российских чиновников, которые прошли на прошлой неделе в Стамбуле.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предполагал, что такой обмен может состояться уже на этой неделе.

Сегодня, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский после совещания по такому обмену пленными заявил, что Россия передала Украине свой список имен.

Такую информацию подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава украинского государства подчеркивал, что в рамках подготовки к обмену пленными в формате "1000 на 1000" Украина проверяет каждую фамилию.

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