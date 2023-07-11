Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)

Столица Литвы сегодня принимает саммит НАТО, который определит будущее Украины в Альянсе. Лидеры военно-политического блока должны решить, получит ли наша страна ожидаемое приглашение к членству и гарантии безопасности.

Подготовка к саммиту продолжается: фото, видео

Обновлено 08:36

Корреспондент РБК-Украина Юлия Акимова с утра следит за подготовкой к саммиту в Вильнюсе. В настоящее время на Litexpo собираются участники саммита, который стартует уже сегодня.

По состоянию на 8 часов утра в медиа-центре еще немногие журналисты, участники же собираются на самой арене Litexpo.

Фото: подготовка к саммиту в Вильнюсе продолжается (Юлия Акимова, РБК-Украина)

Что известно о саммите в Вильнюсе

Заседание НАТО на уровне лидеров стран и правительств состоится 11-12 июля 2023.

Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия пройдут в конгресс-центре LITEXPO в столице.

Вильнюс стал "неприступной крепостью" - безопасность во время мероприятий обеспечивают около 4000 военнослужащих, небо защищают компексы ПВО Patriot и NASAMS.

На саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но до последнего момента его визит был под вопросом. Его участие планируется 12 июля, но формат неизвестен.

Украина ожидает подтверждения будущего вступления в Альянс и гарантии безопасности.

На полях саммита состоится первое заседание Совета Украина-НАТО.

В Альянсе анонсируют принятие решений о "сближении Украины с НАТО".

За день до саммита союзники достигли согласия об отмене Плана действий по членству на пути Украины к вступлению в Альянс.

В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос вступления Швеции в НАТО, которая получила официальное приглашение в прошлом году.

Повестка дня

В Вильнюсе лидеры государств-членов НАТО рассмотрят вызовы, которые сейчас стоят перед Альянсом и могут возникнуть в будущем с учетом российской агрессии и проблемы терроризма.

Усиление сдерживания и обороны НАТО

На саммите обсудят воплощение новых региональных планов обороны, новую модель сил и увеличение количества подразделений быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих.

Помощь Украине

Речь пойдет о согласовании трех основных аспектов в отношении Украины. Альянс намерен утвердить многолетнюю программу поддержки для достижения полной совместимости вооруженных сил Украины и НАТО.

Особое внимание будет уделено теме членства Украины в Альянсе. Союзники планируют усилить политические связи с нашей страной путем запуска новой платформы - Совета Украина-НАТО.

Генсек Йенс Столтенберг также надеется, что на саммите участники подтвердят, что Украина станет частью Альянса, и согласуют шаги по достижению этой цели. В частности, уже достигнут консенсус об отмене ПДЧ для продвижения Украины к вступлению в НАТО.

Оборонные инвестиции

В Вильнюсе должно быть согласовано новое обязательство по инвестициям в оборону. Страны НАТО будут тратить не менее 2% национального ВВП ежегодно на усиление собственных оборонных возможностей.

Партнерство

Североатлантический альянс расширяется и усиливает сотрудничество с партнерами в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также с международными организациями. На саммите обсудят вступление Швеции, ведь этот вопрос все еще открыт – решение не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Обсуждение вызовов безопасности

Члены Североатлантического альянса продолжат совместную работу по преодолению потенциальных угроз. Должен быть согласован план действий по изменению климата, расширено сотрудничество с ЕС по защите объектов критической инфраструктуры. Планируется запуск инвестиционного фонда для разработки новейших технологий, в частности, в сфере искусственного интеллекта, автономных систем, квантовых технологий.

Кто приедет в Вильнюс и будет ли Зеленский на саммите?

Кроме лидеров 31-й страны НАТО в Вильнюсском саммите также примут участие представители Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи и Евросоюза.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что это будет первый саммит Финляндии как члена НАТО, и добавил, что "с нетерпением ждет скорейшего присоединения Швеции", которая подавала заявку на вступление вместе с Финляндией.

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит, но до последнего его участие было под вопросом. В пресс-службе главы государства заявили, что визит в Вильнюс будет зависеть от ситуации на фронте.

В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг анонсировал участие Зеленского в первом заседании Совета Украина-НАТО 12 июля, но не уточнил формат его выступления. По данным Bloomberg, президент Украины прибудет в Литву в среду. А в японских СМИ анонсируют на этот день на полях саммита переговоры Зеленского и премьера Фумио Кисиды.

Сам Владимир Зеленский ранее говорил, что "не хочет ехать в Вильнюс ради развлечения", поэтому ожидает получения четких гарантий безопасности от Альянса, иначе он не видит резона во встрече в столице Литвы.

Фото: в саммите примут участие лидеры 31 страны из состава Альянса и приглашенные союзники (flickr.com/nato)

Программа заседаний НАТО

11 июня

09:05 – открытие Общественного форума НАТО, разговор с генсеком Йенсом Столтенбергом.

11:00 – выступление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга перед СМИ.

11:30 – 13:00 – прибытие участников саммита, их короткие выступления.

13:00 – 13:50 – официальное открытие саммита. Генеральный секретарь НАТО и президент Литвы Гитанас Науседа поприветствуют каждого из глав государств и правительств.

Генеральный секретарь НАТО и президент Литвы Гитанас Науседа поприветствуют каждого из глав государств и правительств. 14:00-17:00 - встреча на уровне глав государств и правительств, включая Швецию.

15:30 – прибытие глав делегаций из стран-партнеров, их краткие заявления.

17:00 – пресс-конференция генсека НАТО.

17:30 – неформальная встреча на уровне министров иностранных дел.

18:00 – заседание на уровне министров обороны под председательством помощника Генерального секретаря по вопросам оборонной политики и планирования.

19:00 – светский ужин на уровне глав государств и правительств, организованный президентом Литовской Республики в президентском дворце.

20:00 – светский ужин на уровне министров иностранных дел и министров обороны во дворце великих князей Литовских.

12 июля

07:30 – женский завтрак. При участии женщин-министров иностранных дел и обороны Альянса и других приглашенных гостей. Публичное вступительное слово спецпредставителя НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности.

07:45 - прибытие национальных лидеров, их краткие заявления.

09:00 – встреча на уровне глав государств и правительств с участием Швеции, Индо-тихоокеанских партнеров и ЕС.

13:00 – заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

15:30 – пресс-конференция генерального секретаря НАТО.

Фото: саммит откроют Йенс Столтенберг и Гитанас Науседа (nato.int)

Вступление Украины в НАТО

На фоне полномасштабного вторжения РФ 30 августа 2022 Украина подала заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Решение по этому вопросу должны единогласно принять члены Альянса путем официального приглашения.

Однако из-за продолжения российской агрессии в НАТО заявляют, что содержательное обсуждение вступления Украины будет возможно только после войны. С этим согласны и украинские власти.

Поэтому на саммите в Вильнюсе наша страна стремится получить политическое решение по членству с "дорожной картой" вступления, а также гарантии безопасности на тот период, пока Украина не является частью Альянса.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ожидает от НАТО единства в вопросе поддержки членства Украины, согласования оборонных пакетов поддержки, однако "не только обещаний, но и понятных сроков выполнения".

Также целью Украины на саммите явлется получение гарантий безопасности, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

"Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", - сказал президент.

Фото: Украина ожидает от НАТО четких гарантий безопасности (nato.int)

В свою очередь, в НАТО накануне саммита анонсировали, что в Вильнюсе Украина получит сигнал "решительной поддержки". Генсек Йенс Столтенберг заявил о планах согласовать многолетнюю программу помощи и модернизации украинских вооруженных сил для достижения полной совместимости с НАТО.

Решением, которое должно "приблизить Украину к НАТО", Столтенберг назвал усиление политических связей благодаря новой платформе сотрудничества. Это Совет Украина – НАТО, на котором украинская сторона получит те же права, что и все члены Альянса за исключением возможности воспользоваться ст. 5 Договора о коллективной обороне.

К тому же, генсек НАТО выразил надежду, что лидеры стран-членов Альянса на саммите подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

В ходе длительных дискуссий в преддверии саммита союзникам удалось достичь решения, которое сократит путь нашей страны к вступлению в военно-политический блок. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, члены НАТО договорились устранить необходимость выполнения Украиной Плана действий по членству.