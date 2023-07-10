Зеленский о саммите НАТО: Украине нужны четкие гарантии безопасности, пока она не в альянсе

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ABC News .

Глава Украинского государства отмечает, что в противном случае не видит резона во встрече в столице Литвы, так как "не хочет ехать в Вильнюс ради развлечения".

Зеленский назвал предстоящий саммит "очень важным".

"Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. В противном случае - это очередная политика", - сказал президент.

Также Зеленский рассказал о работе с партнерами над гарантиями безопасности Украины.

"Мы также работаем над помощью нашим партнерам, чтобы те пришли к определенным выводам в преддверии саммита", - сказал он.

Президент подчеркнул, что украинская сторона "хотела бы иметь все решения на саммите".

"В таком случае, очевидно, я буду там и буду делать все, что я могу", - заявил Зеленский.

Участие Украины в саммите НАТО в Вильнюсе

Хотя до начала саммита, который состоится 11-12 июля, остается только день, пока нет окончательного решения об участии президента Украины Владимира Зеленского в нем.

Как заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, еще не принято никаких окончательных решений о визите главы государства в Вильнюс. А зависит это от содержания финальных документов, и пока украинская сторона не знает, что там.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО ведет "бешеные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины в преддверии саммита в Вильнюсе.

Напомним, что саммит Альянса в следующем может стать решающим на пути Украины к вступлению.

На нем Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Кроме того, Украина нуждается в четких гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.