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Сигнал Украине о приглашении и не только. Зеленский назвал ожидания от саммита НАТО

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Пятница 07 июля 2023 16:21
Сигнал Украине о приглашении и не только. Зеленский назвал ожидания от саммита НАТО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В первую очередь, Украина ожидает от саммита НАТО единства, которого пока мало в вопросе сигнала Киеву о приглашении в Альянс.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время его совместной пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

Как отметил президент, сила НАТО заключается именно в единстве, которое распространяется на уверенность обществ всех союзников

"Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении - мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", - отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.

В частности лидер страны отметил, что ожидает от саммита:

  • оборонных пакетов для Украины, однако "не только обещаний, но и понятные сроки выполнения";
  • обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Во время саммита, который состоится уже 11-12 июля, Киев желает получить политическое решение о поддержке вступления после войны. По словам президента, у страны есть все основания для этого.

Как отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, в ходе саммита принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины. Также он подтвердил участие президента на саммите, однако не уточнил в каком формате это будет происходить - лично или через видеосвязь.

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