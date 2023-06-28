Столтенберг: победа Украины в войне является условием для обсуждения ее членства в НАТО

Условием для любого содержательного обсуждения членства Украины в НАТО является ее победа в войне над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в ходе пресс-конференции .

Он отметил, что сейчас союзники по Альянсу согласны с несколькими важными вещами. В частности, они поддерживают политику открытых дверей, а также членство Украины в НАТО в будущем.

"Мы все согласны, что Украина станет членом этого Альянса. И мы все согласны, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда наступит время пригласить Украину стать членом Альянса", - добавил Столтенберг.

По его словам, страны-члены НАТО считают, что самая срочная задача сейчас - обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства.

"Потому что если президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) выиграет эту войну, то вопрос о членстве больше не будет обсуждаться вообще. Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это является условием для любого содержательного обсуждения дальнейшего членства", - подчеркнул генсек.

Членство Украины в НАТО

Напомним, на саммите в Бухаресте в 2008 году страны-члены НАТО пообещали, что Украина в будущем станет частью Альянса. С тех пор какой-либо конкретики по этому вопросу не звучало.

Наша страна ожидает, что переломным станет саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. При этом западные лидеры заявляют о возможности приглашения Украины в Альянс по итогам встречи. Такую идею уже поддержал президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Украина хочет получить и гарантии безопасности, которые смогут сдержать Россию от повторного нападения до того, как наша страна станет частью НАТО. Первые договоренности рассчитывают утвердить также на предстоящем саммите.