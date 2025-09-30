Украина готовит новые санкции против РФ и будет синхронизировать их с партнерами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по санкционной политике. Продолжается подготовка новых санкций против России и синхронизация этих ограничений с партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Как рассказал Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров и уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк доложили о новых санкционных шагах и синхронизации санкций с партнерами.
Президент отметил, что только в сентябре Украина ввела пять санкционных решений - против лиц, которые помогают российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору, против пропагандистов, пророссийских деятелей из Молдовы, лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму, а также синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции.
Всего под санкции попали 166 физических лиц и 127 юридических.
Также Зеленский напомнил, что в этом месяце были также важные санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
"В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введены санкции. И это важно, что у нас именно такая координация. Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США по дальнейшему санкционному давлению. Спасибо всем, кто помогает", - отметил президент.
Глава государства поручил готовить продление тех санкций, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию этих ограничений с партнерами.
"Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы", - подчеркнул Зеленский.
Санкции Украины против РФ
Напомним, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о трех новых пакетах санкций против России и российских приспешников, которые помогают войне в Украине, а также дестабилизируют Молдову.
10 сентября Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.
Недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.
Также Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.
А незадолго до этого Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.