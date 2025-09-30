Україна готує нові санкції проти РФ та синхронізуватиме їх з партнерами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики. Триває підготовка нових санкцій проти Росії та синхронізація цих обмежень із партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Як розповів Зеленський, секретар РНБО Рустем Умєров та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами.

Президент зазначив, що лише у вересні Україна запровадила п’ять санкційних рішень - проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму, а також синхронізували британські санкції в українській юрисдикції.

Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних.

Також Зеленський нагадав, що цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

"У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. Працюємо також із США щодо подальшого санкційного тиску. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив президент.

Глава держави доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію цих обмежень з партнерами.

"Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", - наголосив Зеленський.