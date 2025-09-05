ua en ru
Еще две потери в составе сборной Украины: Ребров огласил заявку на матч против Франции

Вроцлав, Пятница 05 сентября 2025 10:41
UA EN RU
Еще две потери в составе сборной Украины: Ребров огласил заявку на матч против Франции Фото: Виктор Цыганков не сыграет с французами (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым огласил список футболистов, которые сегодня, 5 сентября, могут сыграть против сборной Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.

Шесть потерь "сине-желтых"

Номинально домашний поединок "сине-желтые" проведут на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве. Он начнется - в 21:45 по киевскому времени.

В заявку сборной Украины попали 23 игрока. Из-за травм за пределами списка оказались защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак и вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков.

Таким образом сборная Украины потеряла шестерых ключевых исполнителей. Ранее стало известно, что матч из-за повреждения пропустят голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитники Виталий Миколенко из английского "Эвертона" и Александр Тымчик из "Динамо", а также форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук.

Кто в заявке

В официальном списке сборной Украины такие футболисты:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, ("Динамо"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники: Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба - "Динамо"), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания)

Еще две потери в составе сборной Украины: Ребров огласил заявку на матч против Франции

Ранее мы сообщили, что Украину и Францию рассудит фартовый для "сине-желтых" полицейский из Нидерландов.

Также читайте где сегодня смотреть матч Украина - Франция бесплатно.

