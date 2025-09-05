ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина U21 разгромила Литву в стартовом матче Евро-2027: все голы и моменты

Пятница 05 сентября 2025 21:13
UA EN RU
Украина U21 разгромила Литву в стартовом матче Евро-2027: все голы и моменты Сборная Украины U21 разгромила со счетом 4:0 сборную Литвы (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины по футболу уверенно начала квалификацию чемпионата Европы-2027. В первом матче группы H "сине-желтые" разгромили Литву со счетом 4:0. Команда показала эффективную игру в атаке и крепкую оборону, заложив фундамент для борьбы за путевку на континентальное первенство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Старт отбора Евро-2027 для Украины

В сентябре Украина U21 начала выступления в квалификации Евро-2027. "Сине-желтые" попали в группу H, где за путевку на турнир также будут бороться Хорватия, Венгрия, Турция и Литва. Первый соперник команды - Литва, представитель последней, пятой корзины во время жеребьевки.

"Мы знали, что игра против Литвы будет непростой, но надеялись контролировать матч и использовать свои моменты", - прокомментировал наставник сборной.

Ход матча: Украина полностью контролировала игру

Матч Украина - Литва начался без быстрых голов, однако на 69-й минуте счет открыл Даниил Кревсун. После передачи Геннадия Синчука с фланга форвард пробил прицельно в дальний угол ворот - 1:0 в пользу Украины.

Уже через четыре минуты удвоил преимущество Сергей Корнийчук, который после скидки Артема Гусола отметился точным ударом. На 77-й минуте Синчук реализовал пенальти после фола на себе Домантаса Шлуты, а финальный счет в компенсированное время установил Рамик Гаджиев, который вышел на замену вместо Синчука - 4:0.

"Мы хорошо действовали как в нападении, так и в обороне, реализовав все созданные моменты", - отметил один из игроков после матча.

Турнирная таблица группы H после первого тура:

  • Украина - 3 очка (1 матч), разница голов 4:0
  • Хорватия - 0 очков (0 матчей)
  • Венгрия - 0 очков (0)
  • Турция - 0 очков (0)
  • Литва - 0 очков (1 матч), разница голов 0:4

Победа над Литвой позволила молодежной сборной Украины начать квалификацию с уверенной позиции, заложив основу для борьбы за первое место в группе.

Следующий матч отбора

Следующий поединок молодежной сборной Украины состоится в пятницу, 10 октября, против Венгрии. Команда намерена закрепить успех и продолжить борьбу за выход на чемпионат Европы-2027.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Футбол
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России