Украина U21 разгромила Литву в стартовом матче Евро-2027: все голы и моменты

Молодежная сборная Украины по футболу уверенно начала квалификацию чемпионата Европы-2027. В первом матче группы H "сине-желтые" разгромили Литву со счетом 4:0. Команда показала эффективную игру в атаке и крепкую оборону, заложив фундамент для борьбы за путевку на континентальное первенство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Старт отбора Евро-2027 для Украины

В сентябре Украина U21 начала выступления в квалификации Евро-2027. "Сине-желтые" попали в группу H, где за путевку на турнир также будут бороться Хорватия, Венгрия, Турция и Литва. Первый соперник команды - Литва, представитель последней, пятой корзины во время жеребьевки.

"Мы знали, что игра против Литвы будет непростой, но надеялись контролировать матч и использовать свои моменты", - прокомментировал наставник сборной.

Ход матча: Украина полностью контролировала игру

Матч Украина - Литва начался без быстрых голов, однако на 69-й минуте счет открыл Даниил Кревсун. После передачи Геннадия Синчука с фланга форвард пробил прицельно в дальний угол ворот - 1:0 в пользу Украины.

Уже через четыре минуты удвоил преимущество Сергей Корнийчук, который после скидки Артема Гусола отметился точным ударом. На 77-й минуте Синчук реализовал пенальти после фола на себе Домантаса Шлуты, а финальный счет в компенсированное время установил Рамик Гаджиев, который вышел на замену вместо Синчука - 4:0.

"Мы хорошо действовали как в нападении, так и в обороне, реализовав все созданные моменты", - отметил один из игроков после матча.

Турнирная таблица группы H после первого тура:

Украина - 3 очка (1 матч), разница голов 4:0

Хорватия - 0 очков (0 матчей)

Венгрия - 0 очков (0)

Турция - 0 очков (0)

Литва - 0 очков (1 матч), разница голов 0:4

Победа над Литвой позволила молодежной сборной Украины начать квалификацию с уверенной позиции, заложив основу для борьбы за первое место в группе.

Следующий матч отбора

Следующий поединок молодежной сборной Украины состоится в пятницу, 10 октября, против Венгрии. Команда намерена закрепить успех и продолжить борьбу за выход на чемпионат Европы-2027.