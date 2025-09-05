ua en ru
Украина против Франции: топ-4 памятных матчей в истории противостояний

Пятница 05 сентября 2025 18:54
Матч Украина - Франция в плейоф ЧМ-2014 (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по футболу 5 сентября начинает свой путь в квалификации чемпионата мира-2026 матчем против действующего вице-чемпиона планеты - Франции. Для "сине-желтых" это не первая встреча с одним из сильнейших соперников в европейском футболе. В прошлом украинцы уже имели яркие противостояния - от исторической победы в Киеве до драматических поражений в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первая встреча: как украинцы не проигрывали "золотому" поколению французов

Украина и Франция впервые сыграли между собой более 26 лет назад - 27 марта 1999 года. Тогда матч состоялся в Париже, а сборной Украины пришлось играть против действующих чемпионов мира.

В 1998-м французы торжествовали на мундиале, победив в финале Бразилию со счетом 3:0. Через два года "ле блё" также выиграли чемпионат Европы.

Однако в отборе на Евро-2000 украинцы дважды сыграли вничью с французами с одинаковым счетом 0:0.

Во время выездной игры сборная Украины даже могла рассчитывать на победу - во втором тайме Сергей Ребров отдал перспективную передачу на Андрея Шевченко, но тот не смог переиграть голкипера Фабьена Бартеза.

В итоге, несмотря на две ничьи с французами, Украина финишировала в отборе второй, отстав от "ле блё" лишь на одно очко. Украинцы получили шанс побороться за путевку на Евро в плейоф, однако уступили сборной Словении.

Евро-2012: дождь на матче в Донецке и поражение

Франция стала одним из соперников сборной Украины на домашнем чемпионате Европы-2012.

Во втором туре группового этапа украинцы играли против французов в Донецке, имея в активе победу над Швецией (2:1) благодаря дублю Андрея Шевченко. Однако второй раз подряд набрать очки украинцы не смогли.

Игра запомнилась не только результатом - матча пришлось ждать из-за ливня. Поединок состоялся с опозданием и закончился победой сборной Франции со счетом 2:0. Хотя Украина имела несколько моментов, чтобы поразить ворота соперника.

Выйти в плейоф сборная Украины не смогла. После поражения Франции украинская команда уступила Англии и завершила выступления на турнире третьей.

Первая и единственная победа в плейоф ЧМ-2014

Свой первый и пока единственный раз Украина победила Францию 15 ноября 2013 года. Это произошло в матче плейоф квалификации к чемпионату мира-2014.

Команда Михаила Фоменко пыталась попасть на мундиаль через стыковые поединки и должна была для этого одолеть Францию.

В первой игре, проходившей на родной земле, украинская сборная создала для себя необходимое преимущество, обыграв французов со счетом 2:0.

В ответном матче в Париже украинцам было достаточно удержать это преимущество или же проиграть с минимальным счетом.

Однако во Франции "сине-желтые" не смогли устоять. Французская сборная победила со счетом 3:0 и получила пропуск на чемпионат мира в Бразилию.

Там команда Дидье Дешама дошла до четвертьфинала, где уступила с минимальным счетом будущим победителям - Германии (0:1).

Париж-2020: разгром 7:1 в товарищеском матче

Французская и украинская сборные планировали провести товарищеский матч еще в начале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса игру перенесли на октябрь. Украинская команда вышла на поле в неполном составе и потерпела разгромное поражение в Париже со счетом 1:7.

Из-за масштабного распространения COVID-19 среди игроков в состав пришлось включить даже Александра Шовковского, который в то время работал в тренерском штабе и уже четыре года как завершил карьеру футболиста.

Матч Украина-Франция состоится в пятницу, 5 сентября. Из-за участия в матчах Лиги наций украинцы попали в группу с четырьмя командами. Весь квалификационный раунд, с сентября по ноябрь, подопечные Сергея Реброва проведут этой осенью.

Ранее мы писали о пути украинской сборной к чемпионату мира-2026.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

