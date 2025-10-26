ua en ru
Зеленский: есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 19:33
Зеленский: есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть. Также Украина получит дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский анонсировал поставки Украине дополнительных истребителей и ракет, а также помощь с дронами-перехватчиками. Он поблагодарил Британию и Францию, которые оказывают Украине помощь.

"Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, тоже ракетами и производством дронов-перехватчиков", - сообщил президент.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь идет об истребителях Mirage и боеприпасах Aster к системам ПВО SAMP/T.

А сам Зеленский в тот же день также сделал намек на "тайные решения", которые приняли партнеры, чтобы помочь Украине. Но подробности он раскрывать не стал.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Находится на вооружении Франции с 1978 года, претерпел ряд модернизаций.

Выпускается в трех вариантах - истребители-перехватчики, ударные варианты и двухместные учебно-боевые версии. Модернизированные варианты оснащены современной электроникой и способны нести ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Самолет получился настолько простым и надежным, что продолжает находиться на вооружении Франции и ряда других государств даже после появления более современных самолетов.

