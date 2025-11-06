Швеция может помочь Украине оплатить поставки Gripen: что предлагают
Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В целом Киев и Стокгольм обсуждают соглашение на поставку до 150 истребителей Gripen E, сказал журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, Швеция может взять на себя часть финансирования сделки. Есть разные способы этого достичь.
"Финансирование продвигается вперед, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной... Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году", - сказал Йонсон.
Он также добавил, что Швеция представила соглашение "коалиции желающих", некоторые из них могут помочь ее профинансировать. Также Швеция настаивает на обсуждении финансирования поставок самолетов за счет замороженных активов России.
Стоимость потенциальной сделки по продаже самолетов не разглашается. Известно, что цена старой версии шведского истребителя составляет от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от комплектации.
Новейшие версии JAS-39E/F могут быть дороже: Таиланд в 2025 году получил от Швеции четыре самолета Gripen, сделка обошлась в 5,3 миллиарда шведских крон (примерно 563 миллиона долларов). Такие цены вызывают вопросы относительно способности Украины самостоятельно купить партию истребителей, добавляет издание.
Gripen для Украины: что известно
Премьер Швеции Ульф Кристерссон не так давно заявил, что Киев и Стокгольм договорились о крупном оборонном соглашении, согласно которому Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E в течение следующих 15 лет.
Президент Владимир Зеленский подтвердил эти данные. А уже в октябре этого года стало известно, что Украина получит от Швеции первые истребители Gripen через три года, поскольку изготовление такой партии самолетов займет много времени.
Gripen E (Saab JAS 39E) - современный многоцелевой истребитель шведской разработки и производства. Предназначен для выполнения универсальных задач - от перехвата до сопровождения и наземных ударов. Считается недорогой альтернативой американским F-35. Среди прочего, Gripen способен бить дальнобойными ракетами "воздух-воздух" Meteor - которые значительно превосходят дальность любых аналогичных российских ракет.