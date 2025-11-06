Швеция может помочь Украине оплатить поставки Gripen: что предлагают

Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В целом Киев и Стокгольм обсуждают соглашение на поставку до 150 истребителей Gripen E, сказал журналистам министр обороны Швеции Пол Йонсон. По его словам, Швеция может взять на себя часть финансирования сделки. Есть разные способы этого достичь.

"Финансирование продвигается вперед, и мы тесно сотрудничаем с украинской стороной... Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 миллиардов крон в следующем году и 40 миллиардов в 2027 году", - сказал Йонсон.

Он также добавил, что Швеция представила соглашение "коалиции желающих", некоторые из них могут помочь ее профинансировать. Также Швеция настаивает на обсуждении финансирования поставок самолетов за счет замороженных активов России.

Стоимость потенциальной сделки по продаже самолетов не разглашается. Известно, что цена старой версии шведского истребителя составляет от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от комплектации.