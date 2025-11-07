Сколько партнеры потратили на оружие для Украины в рамках PURL - у Зеленского ответили

Взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны в рамках PURL достигли почти трех миллиардов долларов, что позволило сформировать пять пакетов американского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

О PURL и дальнейших шагах по привлечению новых взносов от стран-членов говорили заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и представитель Международного секретариата НАТО Ариэлла Вие.

Известно, что на сегодня взносы партнеров в рамках PURL достигли 2,82 млрд долларов.

Стороны также согласовали дальнейшие шаги для привлечения взносов от партнеров Альянса, которые пока не присоединились к PURL. Отдельное внимание уделили механизмам обеспечения финансирования на следующий год.

Жовква подчеркнул, что Украине важно не только получать помощь, но и развивать собственное производство оружия:

"Мы имеем необходимые возможности для производства широкого спектра вооружения, и это не только дроны. Но нам не хватает достаточного финансирования", - заявил он.

Инициатива PURL была запущена в августе этого года по договоренностям президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте.

К программе уже присоединились 16 стран: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Португалия и Испания.