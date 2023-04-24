Формируются списки, отрабатываются маршруты. МИД принимает меры по эвакуации из Судана

Министерство иностранных дел Украины принимает активные меры по эвакуации наших граждан из Судана. Формируются списки лиц, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - пишет Николенко.

Детали об эвакуации будут сообщены позже, когда это будет безопасно для наших граждан.