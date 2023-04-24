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Формируются списки, отрабатываются маршруты. МИД принимает меры по эвакуации из Судана

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Понедельник 24 апреля 2023 14:31
Формируются списки, отрабатываются маршруты. МИД принимает меры по эвакуации из Судана Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел Украины принимает активные меры по эвакуации наших граждан из Судана. Формируются списки лиц, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"МИД, посольство Украины в Египте и другие причастные ведомства сейчас принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности. Поддерживаем также связь с международными партнерами", - пишет Николенко.

Детали об эвакуации будут сообщены позже, когда это будет безопасно для наших граждан.

  • посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48 или по электронной почте: emb_eg@mfa.gov.ua;
  • почетного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
  • МИД Украины: +380442381588 или по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. Недавно в вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжены.

Тем временем армия Судана заявила, что поможет с эвакуацией иностранных граждан, поскольку стрельба и авиаудары раздаются по всей столице.

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