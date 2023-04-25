Украина провела успешную спасательную операцию по эвакуации граждан с территории Судана. Всего было вывезено 138 человек, среди них иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Указано, что операция проводилась Главным управлением разведки в координации с Офисом президента Украины и Министерством иностранных дел.

"Проведена успешная спасательная операция по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума - столицы Судана", - говорится в сообщении.

Так, при непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

"В общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей", - отметили в ГУР.

В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта.

"Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорого возвращения на Родину", - добавляют в ГУР.

Фото: Украина успешно эвакуировала из Судана 138 человек, среди них иностранцы (t.me/DIUkraine)

Напомним, вчера в МИД сообщали, что посольство Украины в Египте и другие ведомства принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в Судане, где развернулись боевые действия.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

В результате погибли сотни людей. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

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