Армия Судана согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан

Сегодня, 22 апреля, армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан, поскольку стрельба и авиаудары раздаются по всей столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Армия заявила, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китай будут эвакуировать дипломатов и других граждан из Хартума "в ближайшие часы", добавив, что граждане Саудовской Аравии и Иордании вылетают через Порт-Судан, что в 650 км от Хартума.

Командующий суданской армии Абдель Фаттех аль-Бурхан сказал, что армия обеспечивает безопасные пути, но некоторые аэропорты, включая Хартум и крупнейший город Дарфура Ньяла, все еще остаются проблематичными.

Глава конкурирующих сил быстрой поддержки (RSF) Хемедти сообщил, что получил телефонный звонок от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором они "подчеркнули необходимость соблюдения режима полного прекращения огня и обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников".

RSF заявили, что готовы частично открыть все аэропорты, чтобы обеспечить эвакуацию. Однако международный аэропорт Хартума попал в боевые действия, а статус других аэропортов или контроль RSF над ними неясен.

Напомним, в Судане до сих пор находится экипаж самолетов SkyUp.