Шостка и часть района из-за удара РФ частично обесточены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня был обесточен г. Шостка и частично Шосткинский район", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также напомним, что сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметил Григоров.