Главная » Новости » Происшествия

Шостка и часть района из-за удара РФ частично обесточены

Суббота 04 октября 2025 12:40
Шостка и часть района из-за удара РФ частично обесточены Иллюстративное фото: Шостка и часть района из-за удара РФ частично обесточены 4 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем субботы, 4 октября, нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка - обесточен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"Из-за ударов армии РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня был обесточен г. Шостка и частично Шосткинский район", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также напомним, что сегодня российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела есть раненые.

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев", - отметил Григоров.

Удары РФ по инфраструктуре на Сумщине

Также мы писали, что в ночь на 30 сентября россияне тоже повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.

А уже 1 октября россияне нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области. В регионе ввели графики отключений света.

Также 1 октября враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов. Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.

Сумская область Отключения света Война в Украине
