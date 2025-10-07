Защита энергетики: Украина обсудила с G7 срочную поддержку перед зимой
Украина продолжает активные переговоры с международными партнерами о расширении помощи энергетическому сектору перед началом отопительного сезона. В центре внимания — восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак, и укрепление устойчивости системы к новым угрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго в сети Telegram.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела онлайн-встречу с представителями стран G7+, где стороны обсудили приоритетные потребности сектора и возможные дополнительные механизмы международной поддержки.
Обсуждение стало продолжением экстренного заседания Группы G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия нанесла новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что вновь обострило ситуацию в прифронтовых областях. Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях атак и ходе восстановительных работ.
Основные направления помощи
Во время встречи Гринчук отметила, что российские обстрелы в 2025 году стали более прицельными и направлены прежде всего на энергетические объекты и газовую инфраструктуру прифронтовых регионов. Целью врага остается дестабилизация энергетической системы и создание гуманитарного давления на граждан.
По ее словам, Украине необходима поддержка в обеспечении оборудования для оперативных ремонтов, защите критических объектов, накоплении резервов техники и ресурсов, а также в формировании запасов импортируемого газа.
Украина уже подготовила перечень первоочередных потребностей, который передан представителям Группы G7+. Среди них — усиление систем противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры, привлечение дополнительных финансовых ресурсов и ускорение поставок оборудования, способного заменить поврежденное.
Международная поддержка и готовность к сотрудничеству
Украинская сторона выразила благодарность союзникам за предоставленную помощь и подчеркнула, что поддержка партнеров имеет решающее значение для стабильного прохождения отопительного сезона. Представители G7+ подтвердили готовность продолжать помощь Украине и искать новые инструменты для укрепления энергетической устойчивости.
Напомним, что компания YASNO, входящая в группу ДТЭК, предоставит 20 грантов для ветеранских бизнесов, что позволит каждому из них сэкономить около 300 тысяч гривен на оплате электроэнергии в течение шести месяцев. Программа не предусматривает сложных заявок, бизнес-планов или отчетности — это простая форма финансовой поддержки для тех, кто защищал страну и сегодня развивает собственное дело.
Отметим, что в России зафиксирован значительный дефицит электроэнергии — нехватка мощностей достигла 25 гигаватт. По данным разведки, причиной кризиса стал дисбаланс между стремительным ростом потребления и недостаточным развитием энергетической инфраструктуры. Большинство тепловых электростанций страны работают более 30 лет, свыше 70% оборудования изношено, что приводит к постоянным авариям и перегрузке линий электропередачи.