Защита энергетики: Украина обсудила с G7 срочную поддержку перед зимой

Украина продолжает активные переговоры с международными партнерами о расширении помощи энергетическому сектору перед началом отопительного сезона. В центре внимания — восстановление объектов, поврежденных в результате российских атак, и укрепление устойчивости системы к новым угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго в сети Telegram.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела онлайн-встречу с представителями стран G7+, где стороны обсудили приоритетные потребности сектора и возможные дополнительные механизмы международной поддержки.

Обсуждение стало продолжением экстренного заседания Группы G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия нанесла новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что вновь обострило ситуацию в прифронтовых областях. Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях атак и ходе восстановительных работ.

Основные направления помощи

Во время встречи Гринчук отметила, что российские обстрелы в 2025 году стали более прицельными и направлены прежде всего на энергетические объекты и газовую инфраструктуру прифронтовых регионов. Целью врага остается дестабилизация энергетической системы и создание гуманитарного давления на граждан.

По ее словам, Украине необходима поддержка в обеспечении оборудования для оперативных ремонтов, защите критических объектов, накоплении резервов техники и ресурсов, а также в формировании запасов импортируемого газа.

Украина уже подготовила перечень первоочередных потребностей, который передан представителям Группы G7+. Среди них — усиление систем противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры, привлечение дополнительных финансовых ресурсов и ускорение поставок оборудования, способного заменить поврежденное.

Международная поддержка и готовность к сотрудничеству

Украинская сторона выразила благодарность союзникам за предоставленную помощь и подчеркнула, что поддержка партнеров имеет решающее значение для стабильного прохождения отопительного сезона. Представители G7+ подтвердили готовность продолжать помощь Украине и искать новые инструменты для укрепления энергетической устойчивости.