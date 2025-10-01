ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

Украина, Среда 01 октября 2025 20:09
UA EN RU
Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света Фото: на Черниговщине свет будут давать на три часа, после чего отключать на шесть (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Массированные вражеские обстрелы Черниговщины в среду, 1 октября, повредили важные энергетические объекты, что стало причиной масштабного обесточивания. Из-за этого в области вводят графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

В результате повреждения энергообъектов без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговщины.

"Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - Графика почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября", - говорится в публикации.

График предусматривает сразу четыре очереди. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.

Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения светаСитуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения светаГрафики отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)

"В графике отдельно отмечено время на переподключение - в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться", - предупредили абонентов

"Черниговоблэнерго" отметило, что это решение является временным и вводится на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.

Удары РФ по Черниговщине

Во вторник, 30 сентября, РФ нанесла массированный удар по городу Бобровица Черниговской области. В результате удара повреждена энергетическая инфраструктура.

Без света остались более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, РФ нанесла ракетный удар по одному из сел Корюковского района. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина 1978 года рождения.

Всего за сутки РФ атаковала Черниговщину 20 раз, взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области. Кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Черниговоблэнерго Война в Украине
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня