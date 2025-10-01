РФ повредила инфраструктуру Сумщины, задерживается ряд поездов: список рейсов
Россияне в среду, 1 октября, обстреляли Сумскую область. В результате атаки есть повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Из-за обстрелов в Сумской области имеем повреждения инфраструктуры и обесточивание, привели резервные тепловозы в готовность", - говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что сейчас ждут отбоя тревоги, чтобы обследовать пути, обеспечить "габарит" и продолжить движение. Известно, что сейчас задерживаются четыре рейса. Среди них поезда:
- №779/780 Киев-Сумы (+02:57);
- №787/788 Киев-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Киев (+03:30);
- №143/144 Сумы-Львов (+01:40).
В компании проинформировали, что в зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах.
"Наши диспетчеры максимально пристально следят за ситуацией безопасности в регионе, а локомотивные бригады готовятся нагонять отставание от графика", - резюмировали в "Укрзализныце".
Задержки поездов
Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне тоже повредили железнодорожную инфраструктуру, что мешало вернуть поезда черниговского направления.
"Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки", - сообщали в УЗ.
Кроме того, позже стало известно о количестве рейсов в Сумской области, которые двигались с задержками.