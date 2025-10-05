ua en ru
Второй раз за неделю. Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 14:12
Второй раз за неделю. Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины Фото: Россия атаковала газовую инфраструктуру Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия ночью нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаза".

По данным компании, в ночь на 5 октября 2025 года Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударом оказались гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

В результате атаки зафиксировано попадание и разрушения. Специалисты группы "Нафтогаз" совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Прошлая атака по газовой инфраструктуре

Заметим, что буквально в ночь на 3 октября российские войска совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны.

В тот раз под ударом оказались объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.

Массированная атака на Украину

Напомним, что в ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.

Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

