Второй раз за неделю. Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины

Россия ночью нанесла массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение гражданских объектов, которые обеспечивают украинцев газом в сезон отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаза ".

По данным компании, в ночь на 5 октября 2025 года Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударом оказались гражданские объекты, которые обеспечивают украинцев газом во время отопительного сезона.

В результате атаки зафиксировано попадание и разрушения. Специалисты группы "Нафтогаз" совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

"Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.