Украина ждала снаряды 18 месяцев: Пентагон накажет оружейных гигантов за задержку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По состоянию на сейчас сумма штрафа обсуждается, но инспектор Пентагона рекомендует взыскать с компании 1,1 млн долларов. Согласно данным аудита, часть боеприпасов доставили в Украину с опозданием до 18 месяцев.

Невыполнение пяти контрактов из семи заключенных

Контракты с Northrop Grumman и Global Military Products подписали в январе 2022 года. Они предусматривали поставку различных боеприпасов и боевых систем в течение пяти лет.

Аудит генерального инспектора охватил семь контрактов общей стоимостью 1,9 млрд долларов. Согласно отчету, по пяти из них армия США не получила боеприпасов, которые предназначены для Украины.

Кроме того, заказанные боеприпасы еще на 907 млн долларов так и не были до сих пор доставлены. Отмечается, что часть этого заказа могут отменить, а часть - выполнить позже.

В США отметили, что собираются привлекать подрядчиков к ответственности, контролировать выполнение контрактов и в случае выявления нарушений применять санкции. Министр войны Пит Гегсет анонсировал реформирование системы оборонных закупок и более жесткую реакцию на задержки важных поставок.