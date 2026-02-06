Украина ждала снаряды 18 месяцев: Пентагон накажет оружейных гигантов за задержку
США хотят оштрафовать оборонные компании Northrop Grumman и Global Military Products из-за задержки поставок Украине боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По состоянию на сейчас сумма штрафа обсуждается, но инспектор Пентагона рекомендует взыскать с компании 1,1 млн долларов. Согласно данным аудита, часть боеприпасов доставили в Украину с опозданием до 18 месяцев.
Невыполнение пяти контрактов из семи заключенных
Контракты с Northrop Grumman и Global Military Products подписали в январе 2022 года. Они предусматривали поставку различных боеприпасов и боевых систем в течение пяти лет.
Аудит генерального инспектора охватил семь контрактов общей стоимостью 1,9 млрд долларов. Согласно отчету, по пяти из них армия США не получила боеприпасов, которые предназначены для Украины.
Кроме того, заказанные боеприпасы еще на 907 млн долларов так и не были до сих пор доставлены. Отмечается, что часть этого заказа могут отменить, а часть - выполнить позже.
В США отметили, что собираются привлекать подрядчиков к ответственности, контролировать выполнение контрактов и в случае выявления нарушений применять санкции. Министр войны Пит Гегсет анонсировал реформирование системы оборонных закупок и более жесткую реакцию на задержки важных поставок.
Напомним, в прошлом году США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. К инициативе присоединились уже более 20 стран.
Отметим, в этом году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на 15 млрд долларов. В частности, стране нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Он отметил, что РФ использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.