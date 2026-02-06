Україна чекала снаряди 18 місяців: Пентагон покарає збройових гігантів за затримку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Станом на зараз сума штрафу обговорюється, але інспектор Пентагону рекомендує стягнути з компанії 1,1 млн доларів. Згідно з даними аудиту, частину боєприпасів доставили в Україну із запізненням до 18 місяців.

Невиконання п'яти контрактів з семи укладених

Контракти з Northrop Grumman та Global Military Products підписали в січні 2022 року. Вони передбачали постачання різних боєприпасів та бойових систем протягом п’яти років.

Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю 1,9 млрд доларів. Згідно зі звітом, за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, які призначені для України.

Крім того, замовлені боєприпаси ще на 907 млн доларів так і не були дотепер доставлені. Зазначається, що частину цього замовлення можуть скасувати, а частину - виконати пізніше.

В США зазначили, що збираються притягати підрядників до відповідальності, контролювати виконання контрактів і в разі виявлення порушень застосовувати санкції. Міністр війни Піт Гегсет анонсував реформування системи оборонних закупівель і жорсткішу реакцію на затримки важливих поставок.