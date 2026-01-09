ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина ждет реакции на удар РФ от стран, которые осудили "обстрел" резиденции Путина, - Сибига

Киев, Пятница 09 января 2026 18:09
UA EN RU
Украина ждет реакции на удар РФ от стран, которые осудили "обстрел" резиденции Путина, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Страны, которые отреагировали на фейковый обстрел резиденции российского диктатора Владимира Путина, должны осудить ночной массированный удар по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Он рассказал, что Киев ожидает официальной реакции Катара на российский террористический удар в ночь на сегодня, 9 января.

Кроме того, Украина хочет реакции не только катарской стороны, но и тех стран, которые недавно осудили "якобы удар украинской стороны, по якобы резиденции Путина".

"Этого удара не было, а реакция была. А сейчас мы ожидаем от тех стран, которые позорно отреагировали на этот псевдофакт, чтобы они осудили сегодняшний террористический акт", - говорится в заявлении Сибиги.

Массированная атака по Украине 9 января

Напомним, ночная атака на Киев началась с массированного обстрела дронами-камикадзе, после чего враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

Кроме того, Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. По данным Воздушного командования "Запад", скорость цели достигала 13 тысяч км/ч.

Российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

РБК-Украина ранее писало, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН в ответ на удар "Орешником" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что использование баллистики против мирных регионов является новым уровнем эскалации, на который мир должен отреагировать немедленно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Катар Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка