Украина ждет реакции на удар РФ от стран, которые осудили "обстрел" резиденции Путина, - Сибига

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Он рассказал, что Киев ожидает официальной реакции Катара на российский террористический удар в ночь на сегодня, 9 января.

Кроме того, Украина хочет реакции не только катарской стороны, но и тех стран, которые недавно осудили "якобы удар украинской стороны, по якобы резиденции Путина".

"Этого удара не было, а реакция была. А сейчас мы ожидаем от тех стран, которые позорно отреагировали на этот псевдофакт, чтобы они осудили сегодняшний террористический акт", - говорится в заявлении Сибиги.