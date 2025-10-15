Украина в 2026 году сможет производить 20 млн дронов, но есть нюанс, - Шмыгаль

В 2026 году Украина сможет производить 20 млн дронов. Однако для этого необходимо финансирование от партнеров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции по итогам "Рамштейна".

Он также сообщил, что сегодня подписали важные меморандумы, в частности, с Германией об оборонном сотрудничестве и об обучении украинских бригад в Польше.

Министр поблагодарил Британию за сотрудничество с дронами-перехватчиками.

"В 2026 году Украина сможет производить 20 млн дронов, если партнеры профинансируют. Есть эффективные, быстрые и проверенные в боях решения", - сказал Шмыгаль.

Производство дронов в Украине

Напомним, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль пообещал достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время. По его словам, это ответ на ночные атаки врага.

К тому же Украина и Великобритания запланировали совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими "Шахедами".

В сентябре Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Также ранее стало известно, что украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Так, во время встреч Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.