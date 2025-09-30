ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.