ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Вторник 30 сентября 2025 10:48
UA EN RU
ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов, - фон дер Ляйен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если мы и дальше считаем, что Украина - это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено всего 2 миллиарда евро", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить собственные оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.

"Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии", - пояснила она.

Производство дронов в Украине

После начала полномасштабной войны Украина нарастила производство вооружений и внедрение новых технологий, которые уже применяются на фронте.

По доступным данным, объемы отечественного производства оружия выросли в 35 раз с начала войны, и Киев планирует еще его увеличить.

В июле Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников - в рамках соглашения ВСУ получат дроны, предназначенные в том числе для уничтожения ракет.

Параллельно с Данией договорились о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников, а переговоры с США о дальнейшем сотрудничестве продолжаются.

Кроме того, Великобритания готовит соглашение с Украиной о совместной разработке и производстве передового военного оборудования - с передачей технологий и созданием рабочих мест в Британии, что должно усилить безопасность обеих стран.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров присоединиться к производству дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, подчеркнув стратегическое значение этой технологии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Дрони
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен