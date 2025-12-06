ua en ru
РФ атаковала западные регионы Украины ракетами: Польша подняла истребители

Украина, Суббота 06 декабря 2025 08:16
UA EN RU
РФ атаковала западные регионы Украины ракетами: Польша подняла истребители Иллюстративное фото: спасатель ликвидирует последствия ударов (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

Западные области Украины находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Западные области Украины утром 6 декабря находились под атакой крылатых ракет, которые запускала РФ.

Воздушные силы ВСУ информировали о крылатых ракетах курсом на Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую области.

Из-за активности дальней авиации РФ в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование Вооруженных Сил активировало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к регионам, которые находятся под угрозой", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Случаи приведения в боеготовность Воздушных сил Польши

РБК-Украина писало, что Польша приводила в боевую готовность два комплекса Patriot из-за МиГ-31 РФ.

28 ноября четыре истребителя, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", над Балтийским морем вылетели в западном направлении, не покидая воздушного пространства России. В ответ Польша активировала две системы Patriot в аэропорту Жешува. Источник в НАТО сообщил, что вскоре российские истребители развернулись и вернулись на базу.

Также ранее сообщалось, что польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Отмечалось, что российский самолет Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом самолет не нарушил польского воздушного пространства.

