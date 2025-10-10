Украина и Британия запустят производство дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами"
Украина и Великобритания запланировали совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями "Шахедов", которые Россия ежедневно использует для атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Проект "Осьминог"
Проект под названием "Осьминог" сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы, о чем сообщил министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард.
"Совсем скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц, намеренно отправляя их все в Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских беспилотников", - сказал Поллард.
Производство дроновдрон-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.
"Великобритания отличается в исследованиях и разработках и передовом производстве, поэтому мы можем добавить что-то, чего нет у наших украинских друзей в этом отношении", - заявил британский чиновник.
Великобритания планирует другие оборонные проекты с Украиной
По словам министра Вооруженных сил Британии, Королевство планирует также другие проекты с Украиной, включая производство бомб.
"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам...Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - сказал он.
Bloomberg напоминает, что президент Владимир Зеленский недавно призвал партнеров помочь с финансированием производства оружия или создать совместные предприятия и осуществлять прямые закупки для украинской армии.
Как сообщалось, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль пообещал обеспечить 1000 дронов-перехватчиков в сутки для противодействия российским атакам.
В то же время Великобритания заявила об усилении своих систем ПВО, заключив крупный контракт на поставку ракетных систем.