Украина и Британия запустят производство дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами"

Украина и Великобритания запланировали совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями "Шахедов", которые Россия ежедневно использует для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Проект "Осьминог"

Проект под названием "Осьминог" сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы, о чем сообщил министр Вооруженных сил Британии Люк Поллард.

"Совсем скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц, намеренно отправляя их все в Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских беспилотников", - сказал Поллард.

Производство дроновдрон-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на поле боя.

"Великобритания отличается в исследованиях и разработках и передовом производстве, поэтому мы можем добавить что-то, чего нет у наших украинских друзей в этом отношении", - заявил британский чиновник.

Великобритания планирует другие оборонные проекты с Украиной

По словам министра Вооруженных сил Британии, Королевство планирует также другие проекты с Украиной, включая производство бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам...Но в целом Украина является для нас важным партнером в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - сказал он.

Bloomberg напоминает, что президент Владимир Зеленский недавно призвал партнеров помочь с финансированием производства оружия или создать совместные предприятия и осуществлять прямые закупки для украинской армии.