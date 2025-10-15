Україна у 2026 році зможе виробляти 20 млн дронів, але є нюанс, - Шмигаль
У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів. Однак для цього потрібне фінансування від партнерів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції за підсумками "Рамштайну".
"У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери профінансують. Є ефективні, швидкі та перевірені в боях рішення", - сказав Шмигаль.
Міністр подякував Британії за співпрацю з дронами-перехоплювачами.
Він також повідомив, що сьогодні підписали важливі меморандуми, зокрема, з Німеччиною про оборонну співпрацю та про навчання українських бригад у Польщі.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це відповідь на нічні атаки ворога.
До того ж Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами".
У вересні Європейська комісія домовилася з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.
Також раніше стало відомо, що українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.
Так, під час зустрічей Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.