ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна у 2026 році зможе виробляти 20 млн дронів, але є нюанс, - Шмигаль

Середа 15 жовтня 2025 20:20
UA EN RU
Україна у 2026 році зможе виробляти 20 млн дронів, але є нюанс, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Тетяна Степанова

У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів. Однак для цього потрібне фінансування від партнерів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції за підсумками "Рамштайну".

"У 2026 році Україна зможе виробляти 20 млн дронів, якщо партнери профінансують. Є ефективні, швидкі та перевірені в боях рішення", - сказав Шмигаль.

Міністр подякував Британії за співпрацю з дронами-перехоплювачами.

Він також повідомив, що сьогодні підписали важливі меморандуми, зокрема, з Німеччиною про оборонну співпрацю та про навчання українських бригад у Польщі.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це відповідь на нічні атаки ворога.

До того ж Україна та Велика Британія запланували спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами".

У вересні Європейська комісія домовилася з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

Також раніше стало відомо, що українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

Так, під час зустрічей Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні Дрони
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить