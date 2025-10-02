ua en ru
Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов: Умеров раскрыл детали

Четверг 02 октября 2025 10:41
Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов: Умеров раскрыл детали Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря СНБО Рустема Умерова.

По словам Умерова, ключевой вопрос, который обсудили на встрече - реализация президентской инициативы Drone Deal

"Главная цель визита украинской команды - технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств", - написал секретарь СНБО.

По его словам, украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военных США по углублению сотрудничества и модернизации дроновых платформ.

Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

Также стороны отдельно обсудили механизм PURL, который предусматривает закупку оружия и боеприпасов США за счет ЕС. А именно дискуссия продолжалась вокруг планов поставок вооружения на 2026 год.

Умеров добавил, что Украина является мировым лидером в дроновых технологиях, а сотрудничество с партнерами в этом направлении усиливает общую безопасность.

Напомним, 23 сентября стало известно, что США и Украина провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами. Об этом сообщал Рустем Умеров.

Также стоит отметить, что уже шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов в рамках инициативы PURL.

