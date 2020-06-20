Український конгресовий комітет Америки закликав не займатись політичним переслідуванням

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

UCCA нагадує лідерам України, що політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України

Український конгресовий комітет Америки (UCCA), найбільше представництво американців українського походження, стурбований останніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні і змушений засудити спроби української влади вести політично вмотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства України, зокрема спроби заарештувати колишнього президента Петра Порошенка.

Про це йдеться у зверненні комітету на офіційному сайті.

У липні 2019 року UCCA спільно з послами G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США нагадував президенту Зеленському, що закони про люстрацію, які набрали чинності після Революції Гідності, були обумовлені історичністю вимірів серйозних злочинів та нехтування своіми обов’язками президентом Януковичем.

На відміну від тієї епохи беззаконня, керівники держави та громадські лідери, яким сьогодні загрожують політичні призначенці президента Зеленського, забезпечували історичне відродження національної системи оборони України і змінили на краще економіку, яка скорочувалася після вторгнення Росії.

"Замість того, щоб залишити країну вразливою до подальшого вторгнення з боку Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати США забезпечити Україну летальною оборонною зброєю та відновити як Збройні Сили України, так і власне виробництво озброєння. Якщо люстрація уряду Януковича була однією з вимог демонстрантів Євромайдану у 2013-14 роках, то сьогоднішній Україні потрібно зосередитись на русі країни вперед та на боротьбі з ворогом біля воріт, а не розривати країну політичною боротьбою чи роздмухуванням особистих образ", - додають в Комітеті.

UCCA нагадує лідерам України, що вибіркове, політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України перед міжнародною спільнотою. Замість того, щоб знищувати авторитет України серед своїх глобальних партнерів, керівництву України слід утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: Олександра Діденко