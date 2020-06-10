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ДБР оголосило підозру Порошенку

Новини » Політика     10.06.2020 - 12:05
ДБР оголосило підозру Порошенку
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Підозру оголосили за дорученням генпрокурора

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань. Підозру оголосили за дорученням генпрокурора.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як повідомили в бюро, Порошенко відмовляється від участі у допиті.

За даними слідства, він підозрюється у тому, що у 2018 році схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення ним влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відзначимо, 2019 року журналісти Bihus.Info встановили, що між Порошенком і колишнім заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочко нібито могла бути домовленість про незаконне звільнення розвідника, яке він тепер оскаржує в суді.

Нагадаємо, раніше ГБР неодноразово викликало п'ятого президента на допит. Бюро розслідує понад 13 кримінальних проваджень, в яких Петро Порошенко є свідком.

Крім того, на початку грудня минулого року ДБР початоло розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Порошенко Петроподозрение
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