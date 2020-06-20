Украинский конгрессовый комитет Америки призвал не заниматься политическим преследованием

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

UCCA напоминает лидерам Украины, что политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый вред имиджу Украины

Украинский конгрессовый комитет Америки (UCCA), наибольшее представительство американцев украинского происхождения, обеспокоен последними признаками избирательного правосудия в Украине и вынужден осудить попытки украинской власти вести политически мотивированные дела против бывших членов правительства и лидеров гражданского общества Украины, в частности попытки арестовать бывшего президента Петра Порошенко

Об этом говорится в обращении комитета на официальном сайте.

В июле 2019 года UCCA совместно с послами G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США напоминал президенту Зеленскому, что законы о люстрации, которые вступили в силу после Революции Достоинства, были обусловлены историчностью измерений серьезных преступлений и пренебрежением своими обязанностями президентом Януковичем.

В отличие от той эпохи беззакония, руководители государства и общественные лидеры, которым сегодня угрожают политические назначенцы президента Зеленского, обеспечивали историческое возрождение национальной системы обороны Украины и изменили к лучшему экономику, которая сокращалась после вторжения России.

"Вместо того, чтобы покинуть страну уязвимой к дальнейшему вторжению со стороны России, бывшим лидерам Украины удалось убедить США обеспечить Украину летальным оборонительным оружием и восстановить как Вооруженные Силы Украины, так и собственное производство вооружения. Если люстрация правительства Януковича была одним из требований демонстрантов Евромайдана в 2013-14 годах, то сегодняшней Украине нужно сосредоточиться на движении страны вперед и в борьбе с врагом у ворот, а не разрывать страну политической борьбой или раздуванием личных оскорблений", - добавляют в Комитете.

UCCA напоминает лидерам Украины, избирательное, политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый вред имиджу Украины перед международным сообществом. Вместо того, чтобы уничтожать авторитет Украины среди своих глобальных партнеров, руководству Украины следует воздерживаться от любых попыток политизировать верховенство закона.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александра Диденко