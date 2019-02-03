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Українська церква відкрита до співпраці та діалогу, - Епіфаній

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 12:36
Українська церква відкрита до співпраці та діалогу, - Епіфаній
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній також зазначив, що на служінні був відсутній Філарет

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київського і всієї України Епіфаній заявив, що Українська церква відкрита до співпраці та діалогу.  Про це після інтронізації заявив Епіфаній, перадає кореспондент РБК-Україна.

"Наша церква відкрита до співпраці та діалогу з іншими церквами як в Україні, так і за її межами", - сказав він.

Епіфаній також зазначив, що на служінні був відсутній Філарет. Як раніше зазначалось, через стан здоров’я він не зміг прибути.

"На богослужінні не зміг бути наш Філарет. Нещодавно ми урочисто відсвяткували його 90-ліття. Без його відданого служіння на його київській кафедрі, не було б і сьогоднішнього торжества. Ми бажаємо йому, щоб його мудрість й надалі служила Помісній Українській церкві", - додав він. 

Нагадаємо, 3 лютого Епіфанія інтронізували у Соборі Святої Софіїї. Після цього Петро Порошенко привітав Епіфанія з поставленням на київський престол і заявив, що ПЦУ буде незалежною від держави.

Відзначимо, Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Єпіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави Епіфаній під час інтронізації згадав предстоятеля РПЦ
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