Епіфаній офіційно став предстоятелем ПЦУ

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

На інтронізації були присутні представники делегації Вселенського патріархату

3 лютого митрополита Київського і всієї України Епіфанія інтронізували у Соборі Святої Софіїї. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На інтронізації був присутній президент Петро Порошенко та представники делегації Вселенського патріархату.

Фото: інтронізація Епіфанія (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні о 9 годині ранку у Софії Київській розпочалася інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

РБК-Україна писало, що Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Епіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Відзначимо, 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України .