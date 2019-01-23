Епіфаній: приходи РПЦ не припинять свою діяльність в Україні

ПЦУ не має заперечень проти існування приходів РПЦ в Україні
Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що в Україні ще будуть існувати парафії, які будуть підкорятися Російській православній церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю митрополита грецькому виданню TaNea.
За його словами, в ПЦУ не має заперечень проти існування в Україні парафій РПЦ.
"За нашими оцінками, в Україні буде певна кількість парафій, які будуть підпорядковані Російській Православній церкві. Це логічно, і ми не маємо жодних заперечень проти цього", - сказав митрополит.
Епіфаній зазначив, що РПЦ може піклуватися про своїх вірних на території України.
"Ті, хто вирішать залишитися в російській церкві, не повинні відчувати ніякого тиску. Ці парафії повинні мати рівні права з тими, що належать до Православної Української церкви", - сказав Епіфаній.
Нагадаємо, 17 січня Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін у деякі закони про підпорядкованість релігійних організацій і процедурі їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.