Епіфаній: приходи РПЦ не припинять свою діяльність в Україні

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

ПЦУ не має заперечень проти існування приходів РПЦ в Україні

Предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що в Україні ще будуть існувати парафії, які будуть підкорятися Російській православній церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю митрополита грецькому виданню TaNea.

За його словами, в ПЦУ не має заперечень проти існування в Україні парафій РПЦ.

"За нашими оцінками, в Україні буде певна кількість парафій, які будуть підпорядковані Російській Православній церкві. Це логічно, і ми не маємо жодних заперечень проти цього", - сказав митрополит.

Епіфаній зазначив, що РПЦ може піклуватися про своїх вірних на території України.

"Ті, хто вирішать залишитися в російській церкві, не повинні відчувати ніякого тиску. Ці парафії повинні мати рівні права з тими, що належать до Православної Української церкви", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, 17 січня Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін у деякі закони про підпорядкованість релігійних організацій і процедурі їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.