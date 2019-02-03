Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент привітав Епіфанія після церемонії інтронізації із сорокаріччям

Петро Порошенко привітав Епіфанія з поставленням на київський престол. Про це заявив президент України Петро Порошенко після церемонії інтронізації Епіфанія.

"Останні два місяці ми часто зустрічаємося в цих стінах Святої Софії і кожна подія є історичною. Ми були тут 15 грудня. У січні Епіфаній служив тут першу службу. Сьогодні ми присутні на події, яка є продовженням і завершенням попередніх подій", - сказав він.

Так, президент привітав Епіфанія після церемонії інтронізації із сорокаріччям.

"З Вами, Ваше Блаженство, пов’язані надії багатьох людей. Я щиро вітаю Вас з поставленням на київський престол. Дуже важливо, що сьогодні є привід для ще одного привітання. Вітаю Вас, Ваше Блаженство, із сорокаліттям. Бажаю Вам сил,мудрості, розуміння та підтримки", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 3 лютого митрополита Київського і всієї України Епіфанія інтронізували у Соборі Святої Софіїї.

Сьогодні о 9 годині ранку у Софії Київській розпочалася інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

РБК-Україна писало, що Об'єднавчий собор був проведений 15 грудня в Києві, він тривав кілька годин. За результатами таємного голосування предстоятелем Православної церкви України був обраний Єпіфаній. 6 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі Епіфаній разом з Варфоломієм провели спільне богослужіння, після якого Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Зазначимо, що 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України .