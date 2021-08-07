Сьогодні українці поборються за рекордну кількість медалей на ОІ: розклад виступів
Сьогодні, 7 серпня, в передостанній день Олімпійських ігор в Токіо будуть розіграні рекордні для цьогорічної Олімпіади 34 медальних комплекти нагород. За медалі ОІ-2020 боротимуться відразу 28 українських спортсменів.
Детальніше про розклад виступів українців - у матеріалі РБК-Україна.
Олександр Хижняк (вагова категорія До 75 кг) ще до старту Ігор вважався одним з головних претендентів на "золото". Українець займає першу сходинку світового рейтингу у своїй ваговій категорії і поки успішно підтверджує це, дійшовши до фіналу Олімпіади в Токіо. У головному бою Хижняк зустрінеться з бразильським боксером Гебертом Соузою, у якого найбільшим досягненням до цього була "бронза" чемпіонату світу-2019.
Також медальна Надія сьогоднішнього дня лежить на українських стрибунах у висоту Ярославі Магучіх, Юлії Левченко та Ірині Геращенко. Кожна з них може зайти на п'єдестал, хоча головною фавориткою вважається саме Магучіх. Цього сезону у неї найкращий результат серед усіх фіналісток - 2.06 м.
Досить впевнено в півфінал пробилися Українки в каное-двійці (500 м) - Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Лузан вже має "бронзу" токійських ігор і може розраховувати як мінімум на повторення успіху, але вже в парі.
І ще одні фаворити на медаль сьогодні - команда України в артистичному плаванні. У складі "жовто-синіх" є також вже медалісти в Токіо - Марта Федіна та Анастасія Савчук, які посіли третє місце в парному розряді. Зараз після технічної програми Україна йде також третьою.
Крім цього у втішний фінал пробилася остання представниця борцівської школи України Оксана Лівач. Сьогодні їй належить сутичка за вихід в "бронзовий" фінал проти кубинки Лопес Гузман. У разі перемоги у неї буде шанс вибороти бронзову медаль.
Повний розклад виступів українців нижче:
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Марафон, жінки
- 0:00 - медальний забіг: Дар'я Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва
Стрибки у висоту, жінки
- 13:35 - фінал: Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх (фінал)
ВЕСЛУВАННЯ
Каное-двійка, 500 м, жінки
- 3:37 - півфінал: Людмила Лузан, Анастасія Четверикова
Каное-одинак, 1000 м, чоловіки
- 3:44 - півфінал: Павло Алтухов, Юрій Вандюк
Байдарки-четвірки, 500 м, жінки
- 4:14 - півфінал: Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство
- 4:00, 5:30 - кваліфікація: Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська
Індивідуальне багатоборство
- 9:20 - фінал: Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична
СТРИБКИ У ВОДУ
Вишка, 10 м, чоловіки
- 4:00 - півфінал: Олексій Середа
СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
Чоловік
- 8:36 - плавання: Павло Тимощенко
- 9:45 - фехтування: Павло Тимощенко
БОКС
Чоловіки, до 75 кг
- 8:45 - фінал: Олександр Хижняк
ВЕЛОТРЕК
Спринт, жінки
- 9:45 - 1/8 фіналу: Олена Старікова
АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ
Команда
- 13:30 - фінал: Україна (Марина Алексііва, Вадислав Алексііва, Марта Федіна, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно)
ЖІНОЧА БОРОТЬБА
- Не раніше 12:50 - сутичка за вихід у "бронзовий" фінал: Оксана Лівач
Інші важливі події дня на ОІ-2020:
БАСКЕТБОЛ
- 5:30 - фінал (чоловіки): Франція - США
- 14:00 - матч за "бронзу" (чоловіки): Словенія - Австралія
ФУТБОЛ
- 14:30 - фінал (чоловіки): Бразилія - Іспанія
ГАНДБОЛ
- 15:00 - фінал (чоловіки): Франція - Данія
ВОЛЛЕЙБОЛ
- 7:30 - матч за "бронзу" (чоловіки): Аргентина - Бразилія
- 15:15 - фінал (чоловіки): Франція - РОК (Російський олімпійський комітет)
ВОДНЕ ПОЛО
- 10:30 - фінал (жінки): Іспанія - США