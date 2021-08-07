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Стрибки у воду: 15-річний українець Середа посів шосте місце на Олімпіаді-2020

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Субота 07 серпня 2021 10:30
Стрибки у воду: 15-річний українець Середа посів шосте місце на Олімпіаді-2020 Фото: спортсмен Олексій Середа (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Український спортсмен, 15-річний Олексій Середа посів 6 місце на Олімпіаді в Токіо. Він виступав у фіналі змаганнь зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Українець фінішував з результатом 461.70, що забезпечило йому шосте місце.

Перше і друге місця з результами 582.35 і 580.40 у представників Китаю, на третьому місці опинився спортмен з Великобританії (548.25).

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