Стрибки у воду: 15-річний українець Середа посів шосте місце на Олімпіаді-2020
Фото: спортсмен Олексій Середа (facebook.com/olympicua)
Український спортсмен, 15-річний Олексій Середа посів 6 місце на Олімпіаді в Токіо. Він виступав у фіналі змаганнь зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Українець фінішував з результатом 461.70, що забезпечило йому шосте місце.
Перше і друге місця з результами 582.35 і 580.40 у представників Китаю, на третьому місці опинився спортмен з Великобританії (548.25).
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