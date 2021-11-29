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Визначився володар "Золотого м'яча-2021"

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Париж, Понеділок 29 листопада 2021 22:53
Визначився володар "Золотого м'яча-2021" Фото: найкращим футболістом світу всьоме став Ліонель Мессі (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 29 листопада, відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної Футбольної нагороди - "Золотий м'яч-2021". Кращим футболістом став 34-річний нападник паризького "ПСЖ" Ліонель Мессі.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Для аргентинця цей "золотий м'яч" став сьомим у кар'єрі. Втричі місце зайняв польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі.

Топ-10 в рейтингу кращих футболістів:

  1. Ліонель Мессі ("ПСЖ")
  2. Роберт Левандовскі ("Баварія")
  3. Жоржиньо ("Челсі")
  4. Карім Бензема ("Реал")
  5. Нголо Канте ("Челсі")
  6. Кріштіано Роналду ("Манчестер Юнайтед")
  7. Мухаммед Саллах ("Ліверпуль")
  8. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
  9. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")
  10. Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")

У жінок кращою футболісткою року і володаркою "Золотого м'яча-2021" стала Алексія Путельяс з "Барселони".

Всі нагороди від France Football:

  • Кращий молодий гравець: Педрі ("Барселона")
  • Кращий нападник: Роберт Левандовскі ("Баварія")
  • Кращий воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
  • Кращий клуб: "Челсі"

Для Роналду це найгірший результат в рейтингу кращих футболістів за версією France Football з 2010 року. Тоді вище португальця були Мессі, Іньєста, Хаві, Снейдер і Форлан.

Нагадаємо, перед стартом нинішнього сезону Мессі залишив "Барселону" та приєднався до паризького "ПСЖ". Усю кар'єру до цього аргентинець провів у каталонському клубі. У нинішньому сезоні він відзначився чотирма голами (3 у Лізі чемпіонів та 1 у чемпіонаті Франції) і віддав 3 гольові передачі (усі в Лізі-1).

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Месси Левандовски Золотий м'яч Футбол
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