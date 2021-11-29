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Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган

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Анкара, Понеділок 29 листопада 2021 13:17
Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган Фото: президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.

За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ.

"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.

Реакція Кремля

Сьогодні на ранковому брифінгу прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".

"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не ризикував би стосунками в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.

Він також зазначив, що через Ердогана передав президентові Росії Володимиру Путіну верифіковані списки на обмін полоненими.

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