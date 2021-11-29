Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган
Президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.
За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ.
"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.
Реакція Кремля
Сьогодні на ранковому брифінгу прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Але відмовився коментувати інформацію журналістів "Эха Москвы".
"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що обговорює з Ердоганом "такі речі" за зачиненими дверима, що не ризикував би стосунками в контексті спецоперації із затримання "вагнерівців" шляхом примусової посадки турецького літака.
Він також зазначив, що через Ердогана передав президентові Росії Володимиру Путіну верифіковані списки на обмін полоненими.