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У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба

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Понеділок 29 листопада 2021 19:44
У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У разі вторгнення Російської Федерації, військові дії відбуватимуться й в Чорному морі. Чорноморські партнери також повинні бути стурбованими планами агресора, як і Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

"Потенційна військова операція, зроблена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі", - заявив Кулеба.

За словами міністра, Румунія й чорноморські партнери, на його думку, повинні бути стурбованими через плани Російської Федерації, не менше за Україну. Водночас вони повинні докладати зусилля для стримування агресії з боку окупанта.

"Тому Румунія та інші чорноморські партнери, на наш погляд, повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна, і бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це наша спільна проблема", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому західні партнери України заговорили про пряме вторгнення Росії в країну.

Тим часом секретар РНБО Данілов відзначив, що Росія загострює ситуацію в регіоні, щоб мати перевагу за столом переговорів.

Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, не вірить у перемогу Росії у разі вторгнення.

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Російська Федерація Україна Дмитро Кулеба
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