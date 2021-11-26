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Зеленський про підготовку держперевороту: Голоса Ахметова та Новинського на записі не звучали

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 13:10
Зеленський про підготовку держперевороту: Голоса Ахметова та Новинського на записі не звучали Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, що у розпорядженні влади опинилася певна "звукова інформація", на якій обговорюється підготовка державного перевороту в Україні. При цьому він не зміг розкрити імена людей, голоси яких звучать на цьому записі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час онлайн-марафону із представниками ЗМІ.

"У нас є певний аудіозапис, де звучить про державний переворот. Я не буду вам говорити від кого йде цей запис. Ми розуміємо, що розмовляють люди з України з людьми з Росії. Це те, що я розумію. Є аудіозапис, скажімо так, аудіозвук, це може бути і месенджер і все, що завгодно, я не готовий про це говорити", - сказав президент.

Зеленський не погодився розповісти, чиї саме голоси звучать на цьому записі, водночас він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова чи його бізнес-партнера Вадима Новинського.

"Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і говорять про нього (Ріната Ахметова, - ред.). Тому я і кажу, що я вважаю, що це небезпечна ситуація і його втягують у цю історію. Якби це було в іншій державі, не говоритиму в якій, зараз би до нього приїхали, ви розумієте, що відбувалося б. Але ми ж розумні люди. Я не хочу (цього, - ред.). Я хочу лише стабільності", - додав глава держави.

Водночас Зеленський запросив Ріната Ахметова ознайомитись із вмістом цих записів. Він також зазначив, що є й агентурна інформація щодо "бажання внутрішньої дестабілізації" в Україні.

"Я вважаю, що суспільство цього не хоче, країна цього не хоче. Хочуть деякі люди, які залишилися без влади. Це моя думка", - резюмував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив про підготовку державного перевороту за участю олігарха Ріната Ахметова, зазначивши, що є агентурна інформація про можливий переворот на початку грудня.

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Володимир Зеленський Держпереворот
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