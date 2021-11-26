Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю Ахметова

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив про підготовку державного перевороту за участю олігарха Ріната Ахметова. За його словами, є агентурна інформація про можливий переворот на початку грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

"Є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа буде державний переворот. Мені здається важлива інформація, 1-2 грудня. Я говорити та ділитися інформацією не маю права", - зазначив Зеленський.

За його словами, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова із залученням мільярдів доларів.

"Я вважаю, що це підстава Ахметова, його втягують у війну проти України. Вважаю, що він розпочав її. Це буде велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що переворот готує не Ахметов, але обговорюється його готовність нібито включитись у державний переворот.