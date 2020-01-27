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В Одесі школи закривають на карантин

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 17:16
В Одесі школи закривають на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Навчальний процес в одеських школах буде призупинено з 28 січня

У вівторок, 28 січня, загальноосвітні школи Одеси закриваються на двотижневий карантин через епідемії грипу та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, таке рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Ольги Баланівської, епідемічна ситуація в Одесі значно погіршилася.

Вона зазначила, що з минулого тижня рівень захворюваності на ГРВІ зріс майже на 30%, що на 7,6% перевищує епідпоріг. 75% хворих - діти. Також вона додала, що на сьогодні в місті циркулює вірус грипу АH1N1 і віруси не грипозної етіології, зокрема парагрипу.

У свою чергу, в департаменті освіти та науки уточнюють, що дитячі садки будуть закриватися лише в тому випадку, якщо захворіє понад 20% вихованців. Поки що захворюваність у них значно нижче, ніж у школах.

Нагадаємо, у Вінницькій області 13 шкіл закрили на карантин. Навчання призупинили в школах Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів. Крім того, відомо, що найвищі рівні захворюваності реєструвались в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Тиврівському районах.

Крім того, в Сумах 15 шкіл закривають на карантин з-за високих показників захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг на сьогодні перевищений в 6 районах області.

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