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Школи Рівненської області масово закриваються на карантин

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 14:59
Школи Рівненської області масово закриваються на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Через епідемію грипу вже закрили майже 40 шкіл

У Рівненській області через спалах грипу та ГРВІ школи масово закриваються на карантин. Про це йдеться в повідомленні Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що в Радивилівському, Зарічненському, Костопільському районах та Острозі введені заходи, передбачені на період епідемії грипу та ГРВІ.

"Припинено навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області (31 у Костопільському, 3 - Радивилівському, 1 - Зарічненському, 1 - Корецькому районах, 3 - в місті Острог) та 2 дитячих дошкільних установах (Корецький район)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах 15 шкіл закривають на карантин через високі показники захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг на сьогодні перевищено в 6 районах області.

Також сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області 13 шкіл закрили на карантин. Навчання призупинили в школах Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів. Крім того, відомо, що найвищі рівні захворюваності реєструвались в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Тиврівському районах.

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