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У Бердянську всі школи і дитячі садки закрили на карантин

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 17:28
У Бердянську всі школи і дитячі садки закрили на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всі школи та дитячі садочки закрито на карантин до кінця січня

У Бердянську Запорізької області до кінця січня на карантин закриті всі школи і дитячі сади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Також через зростання захворюваності на ГРВІ призупинено роботу деяких дитячих закладів Запоріжжя та регіону

У відомстві повідомили, що дитячі установи в Бердянську закриті на карантин до 31 січня з-за високого рівня захворюваності на ГРВІ. В результаті зростання захворювання вірусними інфекціями припинена робота 51 класу в 27 школах області, з яких 23 навчальних заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького та Чернігівського районів.

Додамо, що по області також закриті на карантин ще чотири школи, а саме Тимошевська, Молочанська , Новоолексіївськ і Владівська.

За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, у школах відсутня 8,4% учнів, з них 6,3% учнів з причини захворюваності на ГРВІ.

Нагадаємо, у Житомирі школи закрили на карантин з-за різкого збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. У школах через хворобу відсутні 3,8 тисячі учнів, і їх кількість кожен день більшає. Карантин у школах вводять з 27 січня по 5 лютого включно.

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