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Школи Ужгорода закрили на карантин

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 18:15
Школи Ужгорода закрили на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Школи будуть закриті на двотижневий карантин

Ужгородська міська рада ухвалила рішення закрити школи міста на карантин через епідемію грипу та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як повідомляється, школи будуть закриті на двотижневий карантин.

Також заняття будуть припинені у всіх позашкільних установах: музичних і спортивних школах, гуртках, секціях тощо, не будуть проводитися розважальні та інші масові заходи.

"Дитячі садочки будуть працювати. Там будуть проводити посилені протиепідемічні та медико-санітарні заходи. Вологе прибирання із засобами дезінфекції повинно проводитися у міському громадському транспорті, комплекс заходів передбачено для закладів громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Ужгорода Богдана Андрєєва, ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Ужгороді погіршилася, епідемічний поріг перевищений.

Нагадаємо, Україна перейшла епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. В цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях.

Зазначимо, станом на 30 січня з-за спалаху ГРВІ й грипу у ряді областей школи закриваються на карантин. Таким чином, на карантин закрили школи в Києві, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Черкаській, Волинській областях.

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