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У Сумській області школи закривають на карантин

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 14:41
У Сумській області школи закривають на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Навчальний процес призупинили у 15 школах

У Сумській області 15 шкіл закривають на карантин через високі показники захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської обласної державної адміністрації.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, загальний стан захворюваності населення Сумської області на грип досяг порогового рівня і становить 527,8 особи на 100 тисяч населення. Загальна кількість хворих становить 5696 осіб, серед яких 3880 дітей, що становить 68,1%.

Епідеміологічний поріг поки перевищений в 6 районах області: Кролевецький - на 12,1%, Недригайлівський - на 29,3%, Сумській - на 20,2%, Тростянецький - на 37,3%, міста Суми та Лебедин - на 20,8% і 45,2% відповідно.

"Щоб уникнути спалаху грипу припинено навчальний процес у 15 загальноосвітніх школах області. З групи епідемризику заплановано на вакцинацію 4926 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області призупинили навчання в освітніх установах Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів через спалах грипу та ГРВІ.

Також РБК-Україна писало, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу. При Міністерстві охорони здоров'я України 26 січня створено відповідний штаб.

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