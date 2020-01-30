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Школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 18:29
Школи Дніпропетровської області масово закрили на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Понад 69 тисяч школярів відправили на карантин

У Дніпропетровській області у зв'язку із зростанням захворюваності грипом і ГРВІ закрилися на карантин 123 школи і 676 окремих класів. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Повідомляється, що всього на карантин були відправлені понад 69 тисяч учнів, що становить 20,9% від загальної кількості школярів.

"Рішення про закриття шкіл на карантин приймають самі адміністрації шкіл. Вони регулюють тривалість вимушених канікул. Зараз закривати всі школи області немає необхідності. Але кількість хворих зростає. Якщо тенденція збережеться, за півтора тижні доведеться впроваджувати загальний карантин", - повідомили в департаменті освіти і науки Дніпропетровської ОДА.

На даний момент найбільше шкіл було закрито в Покриві, Кривому Розі, Нікополі та Жовтих Водах. У Покриві на карантин відправили всі вісім школярів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ужгороді прийняли рішення закрити школи міста на карантин з-за епідемії грипу та ГРВІ. Школи будуть закриті на двотижневий карантин. Також будуть припинені заняття в усіх позашкільних закладах, а також скасовані масові заходи.

у Києві повністю припинили заняття в 7 школах і окремих класах шкіл 34 з-за великої кількості відсутніх на уроках.

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